Песков: Путин упоминал "Спутник V" в беседе с бизнесом Франции, чтобы показать ситуацию

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции в четверг действительно упоминал ситуацию вокруг регистрации российской антиковидной вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, но это было сделано для иллюстрации происходящего, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский сообщил ТАСС, что Путин призвал французский бизнес помочь в изменении предвзятого отношения европейских регуляторов к "Спутнику V". В ответ на вопрос, действительно ли затрагивалась эта тема на встрече российского лидера с представителями французского бизнеса, Песков пояснил: "Очевидно, что ни одна из этих компаний - участниц [встречи] не может оказать прямого влияния на европейского регулятора".

"Поэтому, конечно, такой прямой просьбы не было. Но чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда затягивается время с одобрением, да, действительно об этой ситуации президент упоминал", - подтвердил Песков.