В Киров поступила первая партия вакцины от коронавируса "Эпиваккорона"

"Сегодня, 30 апреля в область поставлена первая партия препарата "Эпиваккорона" для вакцинации 810 жителей областного центра. При проведении иммунизации данным препаратом в период с 21-го по 42-й день с момента первой прививки вакцинированным будет организовано проведение анализа крови на антитела в Центре гигиены и эпидемиологии", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 76 527 человек, первым компонентом привиты 129 735 жителей области. Среди граждан старшей возрастной категории первым компонентом привиты порядка 78 200 человек в возрасте 60 лет и старше, завершили вакцинацию 47 300 человек.

В период праздничных и выходных дней мая прививочные пункты продолжат работу, также власти организуют выездные пункты вакцинации.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 68 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. 1 006 человек находятся на стационарном лечении, 1 912 пациентов проходят лечение в амбулаторных условиях. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 41 тыс. случаев заражения, выздоровели более 39 тыс. человек. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.