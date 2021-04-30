Замглавы Минздрава Италии назвал разумным признание вакцинации неодобренными ЕС прививками

РИМ, 30 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери считает, что "было бы разумно" признавать вакцинацию препаратами от коронавируса, сертифицированными в других странах, но в то же время высказал мнение, что государстве ЕС должны придерживаться общей линии в этом вопросе.

"Думаю, что было бы разумно признавать вакцинацию прививками, сертифицированными и утвержденными в других странах. Но думаю, что нужно придерживаться общей линии с другими странами [ЕС]", - сказал Силери, отвечая на вопрос ТАСС о сертификатах вакцинации для свободного передвижения людей.