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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

В посольствах и консульствах Киргизии в связи с трауром приспустили государственные флаги

По данным минздрава республики, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 33 жителя Киргизии

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Государственные флаги приспущены в субботу на территории находящихся за пределами Киргизии диппредставительств республики в связи с национальным трауром. Об этом сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство.

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"В память о гражданах, ставших жертвами в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области Кыргызской Республики, в МИД Кыргызской Республики, во всех дипломатических и консульских учреждениях Кыргызской Республики за рубежом приспущены государственные флаги и открыты книги соболезнований", - говорится в сообщении.

Указ об объявлении в Киргизии 1-2 мая 2021 года национального траура в память о погибших в ходе конфликта на границе с Таджикистаном соотечественниках подписал в пятницу президент республики Садыр Жапаров.

По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 33 жителя Киргизии, пострадали более 120.

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КиргизияТаджикистанЖапаров, Садыр НургожоевичОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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