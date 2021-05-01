{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

В Бишкеке сообщили о возвращении в Киргизию 10 граждан, которых удерживали в Таджикистане

Их освобождение стало результатом переговоров, указали в пресс-службе полпредства правительства Киргизии в Баткенской области

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Власти Киргизии сообщили о возвращении на родину 10 граждан страны, вывезенных в ходе пограничного конфликта на территорию соседнего Таджикистана жителями этого государства, которые удерживали их на таджикской территории. Об этом сообщило в субботу киргизское агентство "Кабар" со ссылкой на пресс-службу полномочного представительства правительства Киргизии в Баткенской области.

На эту тему
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана.

По ее данным, освобождение киргизских граждан стало результатом переговоров, которые провели между собой глава Баткенской области Киргизии Омурбек Суваналиев и глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода.

По данным агентства "Кабар", 29 апреля группа граждан Таджикистана захватила и вывезла на таджикскую территорию главу киргизского села Интернациональное Мырзабека Жумабаева и еще девять жителей этого населенного пункта.

Теги
КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Пандемия COVID-19
Полиция задержала 60 человек в Хельсинки на акции против коронавирусных мер
Одного из них подозревают в оказании жесткого сопротивления сотрудникам правоохранительных органов
Читать полностью