В Бишкеке сообщили о возвращении в Киргизию 10 граждан, которых удерживали в Таджикистане

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Власти Киргизии сообщили о возвращении на родину 10 граждан страны, вывезенных в ходе пограничного конфликта на территорию соседнего Таджикистана жителями этого государства, которые удерживали их на таджикской территории. Об этом сообщило в субботу киргизское агентство " Кабар " со ссылкой на пресс-службу полномочного представительства правительства Киргизии в Баткенской области.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное

На эту тему

По ее данным, освобождение киргизских граждан стало результатом переговоров, которые провели между собой глава Баткенской области Киргизии Омурбек Суваналиев и глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода.

По данным агентства "Кабар", 29 апреля группа граждан Таджикистана захватила и вывезла на таджикскую территорию главу киргизского села Интернациональное Мырзабека Жумабаева и еще девять жителей этого населенного пункта.