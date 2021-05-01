Полиция в Волгоградской области проведет проверку из-за оскорбления погибших в ДТП детей

ВОЛГОГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Руководство ГУ МВД России по Волгоградской области назначена проверка после размещенных в соцсети оскорблений чести и достоинства погибших в пятницу на Ставрополье воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ведомства.

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Ранее в соцсетях региона разместили комментарий-стихотворение с оскорблениями в адрес погибших детей, с использованием нецензурных выражений.

"Начальником регионального главка МВД назначена проверка по факту размещения неустановленным лицом кощунственной и неприемлемой для общественного сознания информации по факту ДТП в Ставропольском крае", - сказали в пресс-службе.

Между тем жители Волгограда семьями в субботу несли цветы и детские игрушки к спортивной детской школе олимпийского резерва, в которой учились баскетболу погибшие девочки-подростки, сообщили ТАСС в обладминистрации. В Волгоградской области 3 мая объявили траур в связи с погибшими в ДТП на Ставрополье детьми.