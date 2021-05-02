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Топливное пятно в бухте Севастополя не обнаружили

При этом проверка выявила другие нарушения

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Проведенная проверка выявила несколько нарушений в Карантинной бухте в Севастополе, однако топливного пятна не обнаружено, сообщил журналистам в воскресенье и.о. начальника Крымского отдела государственного надзора на море Росприроднадзора Петр Шульга.

"Информация поступила о возможном разливе и наличии нефтепродуктов в акватории Карантинной бухты. Сейчас был осуществлен выезд. Факт разлива зафиксирован не был", - сказал Шульга.

Он отметил, что специалисты, несмотря на отсутствие пятна, отобрали пробы воды в четырех точках бухты для проверки.

"Кроме этого, обследована акватория Песчаной бухты. Другие нарушения природоохранного законодательства касательно доступа к береговой полосе, по берегу стоят заборы. Дальше будет расследование, будем смотреть и привлекать к ответственности виновных лиц", - добавил представитель Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что специалисты Росприроднадзора отбирают пробы воды после поступившего к властям сигнала о разливе нефтепродуктов в районе Карантинной бухты Севастополя.

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