Путин поручил к 2024 году предоставлять большинство госуслуг ежедневно и круглосуточно

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить к 2024 году ежедневное и круглосуточное предоставление большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Правительству Российской Федерации обеспечить поэтапный переход <...> до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг", - указано в перечне.

При этом до конца 2022 года власти должны перейти к предоставлению по принципу "одного окна" мер социальной поддержки граждан в формате "Социальное казначейство" по факту наступления жизненной ситуации.