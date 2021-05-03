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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин поручил к 2024 году предоставлять большинство госуслуг ежедневно и круглосуточно

При этом до конца 2022 года власти должны перейти к предоставлению мер социальной поддержки по принципу "одного окна"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить к 2024 году ежедневное и круглосуточное предоставление большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту.

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"Правительству Российской Федерации обеспечить поэтапный переход <...> до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг", - указано в перечне.

При этом до конца 2022 года власти должны перейти к предоставлению по принципу "одного окна" мер социальной поддержки граждан в формате "Социальное казначейство" по факту наступления жизненной ситуации.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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