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Пандемия COVID-19
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Власти Москвы пока не рассматривают возможность ограничения въезда в город из-за пандемии

Также пока не планируется вводить новые требования к бизнесу
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Московские власти пока не рассматривают возможность ограничить въезд в столицу из других регионов из-за коронавируса. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. 

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"Вероятность ограничения въезда в Москву из соседних регионов из-за третьей волны - пока такой вопрос не рассматривается", - сказал Немерюк в эфире программы "Слухай эхо" на канале радиостанции "Эхо Москвы" на YouTube

Отвечая на вопрос о возможных дополнительных ограничениях на работу предприятий сферы услуг, он сказал: "Не планируем".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве не критической, но требующей соблюдения всех мер предосторожности.

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