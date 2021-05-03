Путин поручил обновить парк школьных автобусов до 2024 года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился правительству в течение 2021-2024 годов обновить парк школьных автобусов. Такое поручение по итогам послания главы государства Федеральному собранию опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить <…> обновление в течение 2021-2024 годов парка школьных автобусов, исходя из необходимости дополнительной закупки ежегодно за счет средств федерального бюджета не менее 4 тыс. новых автобусов отечественного производства. Доклад - до 1 сентября 2021 года, далее - один раз в полгода", - говорится в документе.

Выступая с посланием, глава государства сообщил, что до конца 2024 года в РФ будет построено еще не менее 1 300 школ, в которых смогут учиться более 1 млн детей. Кроме того, за четыре года будет закуплено не менее 16 тыс. школьных автобусов, на эти цели выделят 35 млрд рублей.

Кроме того, правительству поручено обеспечить поддержку в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" программ развития вузов независимо от их ведомственной и отраслевой принадлежности. В связи с этим следует предусмотреть предоставление начиная с 2021 года не менее чем 100 таким учебным заведениям грантов в размере от 100 млн рублей, в том числе на создание студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов и обновление учебно-лабораторной базы.

Правительство России в начале года одобрило проведение в 2021-2030 годах программы "Приоритет-2030", которая направлена на поддержку вузов. Она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы.