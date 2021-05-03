Полный курс вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге прошли почти 440 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Около 440 тыс. человек завершили курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник журналистам сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Население города составляет 5,38 млн человек, таким образом, привились уже более 8% жителей Петербурга.

"Первую прививку от коронавируса сделали более 571 тыс. горожан. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли почти 440 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В городе работают 134 пункта вакцинации и 13 мобильных прививочных пунктов, сделать прививку можно на протяжении всех майских праздников и выходных дней, отметил Эргашев. Он также напомнил, что с 4 по 7 мая городские поликлиники будут работать в плановом режиме. В эти же дни будет доступна запись на вакцинацию, диспансеризацию и плановые осмотры врачей.

С 8 по 10 мая в поликлиниках будет работать дежурная служба. Взрослых пациентов дежурные врачи будут принимать с 09:00 до 15:00. Детские поликлиники и женские консультации будут работать в таком же режиме.

По последним данным, в Петербурге выявили 417 899 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 377 451 человек, умерли 13 318. За последние сутки в городе выявили 704 случая заражения.