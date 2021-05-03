В Карачаево-Черкесии восстановили водоснабжение более 18 тыс. жителей после аварии

ЧЕРКЕССК, 3 мая. /ТАСС/. Водоснабжение западной части Черкесска, аула Псыж и села Дружба, где из-за аварии в воскресенье без воды остались более 18 тыс. жителей, восстановили в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе АО "Водоканал" (оператор, оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения в Черкесске и близлежащих населенных пунктах).

"Работы по ремонту водовода завершены. Водоснабжение восстановлено. Постепенно, по мере прохождения по сетям, вода появится в каждом доме. Большая часть городских абонентов уже может пользоваться водой", - сообщили в компании.

Подача воды в связи с аварией на водоводе была ограничена в воскресенье в западной части Черкесска, селе Дружба и ауле Псыж. В зону ограничения подачи воды попали более 18,4 тыс. человек. Для жителей поквартально был организован подвоз питьевой воды и воды для хозяйственно-бытовых нужд. Для приема обращений была создана горячая линия.