В Казахстане вакцину от коронавируса получили порядка 1,5 млн граждан

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Около 1,5 млн казахстанцев получили прививку от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании правительства.

"В Казахстане доступны три вакцины - "Спутник V", QazVac и Hayat-Vax. Привито порядка 1,5 млн граждан или 15% подлежащего вакцинации населения. Следует отметить, что темпы вакцинации зависят от осознанного подхода каждого гражданина, правильного выбора в пользу родных и близких", - отметил Цой.

По его словам, девять регионов Казахстана из 17 остаются в зоне высокого риска распространения коронавируса. "На протяжении последних трех недель динамика заболеваемости сохраняется практически на одном уровне. За прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 2%, показатель смертности сохраняется на уровне прошлой недели. По состоянию на 4 мая занятость инфекционных коек по республике составляет 42%, реанимационных коек - 28%", - сообщил министр здравоохранения.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны "Спутника V", выпущенного на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом от коронавируса QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm для вакцинации своих сотрудников.

С начала пандемии в Казахстане подтвержден 330 071 случай заражения коронавирусом, 281 078 пациентов выздоровели, 3 762 человека умерли. При численности населения 18,8 млн человек доля инфицированных составляет 1,7%.