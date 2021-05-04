Эдгард Запашный выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Багдасарова

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Дрессировщик Михаил Багдасаров всю жизнь посвятил цирку и был увлечен этим искусством до последних дней. Таким воспоминанием с ТАСС во вторник поделился генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Народный артист России, дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров умер во вторник в московской больнице от последствий коронавируса. Ему было 75 лет.

"Мы виделись буквально несколько недель назад, Миша приходил, обсуждал проблемы цирка, свое видение. И я понимал, что даже после выхода на пенсию ему все не безразлично, что он по-прежнему с любовью, с трепетом относится к искусству, которому отдал всю свою жизнь", - сказал Запашный.

Артисты были знакомы много лет. "Миша Багдасаров начинал карьеру у моего папы Вальтера Запашного в качестве ассистента, - отметил Запашный. - Потом он был учеником у Маргариты Назаровой". В дальнейшем Михаил Ашотович отдал дань учителям: был консультантом на съемках сериала о дрессировщице Назаровой.

"Он прошел большой сложный творческий путь и стал основателем целой династии: сегодня уже третье поколение Багдасаровых работает на манеже", - отметил глава Большого Московского цирка.

Михаил Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. Получил известность как создатель и руководитель аттракциона "Тигры-шоу".