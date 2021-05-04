Научный совет Франции поддержал использование санитарных сертификатов

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Временные санитарные сертификаты могут использоваться на территории Франции для облегчения доступа на массовые мероприятия, считает Научный совет по COVID-19 при президенте. Соответствующее заключение опубликовано во вторник.

"Научный совет считает, что санитарный пропуск, используемый во временном и исключительном порядке, может позволить населению вернуться к нормальной жизни, минимизировав риски заражения коронавирусом", - гласит заключение совета.

В документе подчеркивается, что введение в оборот такого документа "поднимает множество вопросов в сфере технологий, этики и здравоохранения", однако в заключении говорится, что такая мера может способствовать "расширению прав и возможностей" граждан перед лицом эпидемии при должной защите персональных данных. Данный консультативный орган одобряет как использование бумажного сертификата, так и его электронной версии, встроенной в разработанное по заказу правительства приложение TousAntiCovid. Причем цифровой пропуск, по мнению специалистов, может считаться даже более безопасным, учитывая, что данные с физического документа сложнее скрыть от посторонних.

Запрос на одобрение использования подобного документа был направлен совету перед рассмотрением в парламенте законопроекта об отмене режима чрезвычайной санитарной ситуации со 2 июня и постепенном снятии ограничений.

Допуск на мероприятия

Согласно заключению Научного совета, такой санитарный пропуск или сертификат может использоваться для допуска зрителей на мероприятия с участием более 1 тыс. человек. В то же время эксперты категорически против повседневного использования документа. Например, совет против того, чтобы этот документ был обязательным для походов в магазины и рестораны, а также поездок на общественном транспорте. Также они считают неправильным требовать его для прохода на "крупные профессиональные мероприятия", в том числе различные выставки и конференции.

"Использование санитарного пропуска не позволяет отказаться от ношения маски или отменить требование достаточной вентиляции в закрытых помещениях", - гласит заключение совета. На массовых мероприятиях под открытым небом или в хорошо проветриваемом помещении при наличии такого сертификата у участников допускается даже отказ от строгого соблюдения требований социальной дистанции. Там же, где постоянное ношение маски не представляется возможным, а также подразумевается употребление еды и напитков, следует жестко контролировать соблюдение дистанции и проветривать помещение.

Критерии здоровья

Заносить в санитарный пропуск или сертификат информацию о вакцинации предлагается с учетом данных о появлении иммунитета после той или иной прививки. В случае с двухкомпонентными препаратами, по мнению французов, это справедливо спустя минимум две недели после второй дозы, для однокомпонентных вакцин - 4 недели.

Переболевшие COVID-19 и не прошедшие по этой причине вакцинацию должны предоставить результаты дополнительных тестов через 6 месяцев и более с момента постановки диагноза, чтобы подтвердить, что у них сохраняется иммунитет. Для тех же, кто не вакцинировался и не болел, предлагается учитывать только отметку о прохождении ПЦР-теста, сделанного не раньше чем за 48 часов до мероприятия.

По данным совета, к началу июня 25-30 млн французов смогут получить как минимум первую дозу вакцины от коронавируса, из них 15 млн - обе дозы. Однако количество переболевших сильно отличается от региона к региону. При этом до лета будут сохраняться возрастные ограничения на доступ к прививкам. "В июне 2021 года все еще будет наблюдаться значительное расхождение по возрастным группам: высокий процент вакцинированных среди пожилых людей и, наоборот, высокий процент переболевших COVID-19 в младших возрастных группах", - отмечают эксперты.

Ситуация во Франции

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции выявлено более 5,6 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли более 100 тыс. человек. Кампания по вакцинации населения во Франции началась 27 декабря прошлого года. К настоящему времени от коронавируса привиты 16,1 млн жителей страны, из них 6,6 млн уже получили обе дозы вакцины.

Как заявил во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире радиостанции Europe 1, после трехнедельного режима самоизоляции, введенного с 3 апреля, власти отмечают падение заболеваемости на 20-25% каждые семь дней. Через пару недель министр ожидает увидеть этот показатель на уровне 15-20 тыс. новых случаев в сутки. В то же время он выразил осторожный оптимизм по поводу отмены масочного режима на открытом воздухе, комментируя инициативу департамента Приморские Альпы, где уже отменили обязательное ношение медицинских масок на пляжах, в парках и рекреационных зонах у водоемов.

"Когда достаточное количество французов будет вакцинировано, мы сможем рассмотреть вопрос о смягчении мер, - заявил Веран. - Я не могу назвать дату сегодня, это было бы нечестно с моей стороны. Но я искренне надеюсь, что это произойдет этим летом".

29 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о поэтапном снятии ограничений, действующих в стране в связи с пандемией коронавируса. Так, 3 мая снят запрет на передвижение между регионами. С 19 мая комендантский час будет начинаться в 21:00 вместо 19:00. Также начнут работу непродовольственные магазины, музеи, кинозалы, театры, откроются террасы кафе и ресторанов. С 9 июня предусматривается прием иностранных туристов при наличии санитарного сертификата. В этот же день полностью возобновят работу кафе, рестораны и спортивные залы.