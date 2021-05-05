В ВОЗ обеспокоены чрезмерным потреблением соли

ЖЕНЕВА, 5 мая. /ТАСС/. Большинство людей потребляют в два раза больше соли, чем рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве предельной нормы 5 граммов в день, и это подвергает риску здоровье. Об этом заявила в среду женевская штаб-квартира ВОЗ, опубликовавшая ориентиры по содержанию соли в продуктах, включая хлеб, масло, чипсы, печенье, пиццу и различные виды консервов.

Есть ли жизнь без соли? Да, но есть нюансы

"Большинство людей потребляют в два раза больше рекомендованных ВОЗ 5 граммов соли ежедневно, подвергая себя большому риску сердечных заболеваний и инсульта, от которых каждый год умирают, по оценкам, 3 млн людей", - напомнила организация. В новом докладе ВОЗ приведены "глобальные ориентиры для уровня натрия в более чем 60 пищевых категориях", что поможет "улучшить диеты и спасти жизни".

Актуальность такой публикации эксперты объяснили в частности тем, что потребление "переработанных продуктов питания быстро повышает поступление натрия" в организм людей. При этом нередко в разных странах одинаковые продукты содержат разное количество соли. Поэтому ВОЗ представила "гармонизированные глобальные ориентиры", которые помогут государствам ставить цели по снижению потребления соли и стимулировать к соответствующим шагам пищевую промышленность. Организация напомнила, что задача состоит в уменьшении потребления соли на 30% к 2025 году. Такое решение приняла в 2013 году Всемирная ассамблея здравоохранения.

"Большинство людей не знают, сколько соли они потребляют, - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Необходимо, чтобы страны выработали политику по снижению ее потребления и населению была предоставлена информация, позволяющая сделать правильный выбор".

Как отмечается в докладе, ВОЗ "начала разрабатывать глобальные ориентиры для уровней содержания натрия в продуктах в 2020 году". Эта работа учитывает "опыт стран и регионов, ставящих цели для уровней натрия различных категорий продуктов".

"Чрезмерное количество натрия в диете повышает кровяное давление и, как следствие этого, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний", - констатировали эксперты. Снижение же потребления соли уменьшает этот риск, а также опасность развития хронических болезней почек, печени, ожирения и рака желудка, резюмировали авторы доклада.