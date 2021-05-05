В Норвегии заявили о разработке собственного COVID-сертификата

"Правительство сегодня направило законопроект об использовании COVID-сертификата на слушания [в парламент]. В сертификате будут прописаны имя и дата рождения человека, информация о том, получил ли он вакцину, есть ли у него новый отрицательный тест на коронавирус или иммунитет после перенесенного заражения", - говорится в распространенном сообщении.

"Мы сможем использовать такой документ, чтобы еще больше и раньше по времени открыть наше общество. Мы надеемся на сотрудничество с парламентом, чтобы быстро решить этот вопрос", - подчеркнула премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

В кабмине указали, что у них пока нет полного списка того, для чего будет использоваться сертификат. Однако уже известно, что его планируется применять во время крупных мероприятий, круизов и путешествий.

Первая версия этого документа уже готова, в ней содержится информация о тесте и вакцинации. Норвежцы могут увидеть его в интернете на специальном сайте. Однако, по словам главы Минздрава Бента Хёйе, эту версию усовершенствуют, поскольку в настоящий момент ее легко подделать.