COVID-паспорта и цифровые проездные. Какие новые документы разрабатывают во время пандемии

В частности, по замыслу Еврокомиссии, внедрение так называемых зеленых сертификатов позволит сделать более безопасными поездки людей внутри Евросоюза и за его пределы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Идеи внедрения COVID-паспортов рассматриваются во многих странах мира. В частности, Еврокомиссия (ЕК) в среду представила проект цифрового "зеленого сертификата" о вакцинации от коронавируса. По ее замыслу, внедрение этого документа позволит сделать более безопасными поездки людей внутри Евросоюза и за его пределы. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) тестирует цифровой проездной Travel Pass. ТАСС проанализировал, что будут представлять из себя эти документы. Сертификаты ЕС Согласно заявлению ЕК, цифровые "зеленые сертификаты" о вакцинации от коронавируса, которые предполагается внедрить к середине июня, будут временной мерой, их действие прекратится, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит о завершении пандемии.

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Рассматривается возможность признания так называемых COVID-паспортов, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза. Кроме того, государства - члены ЕС получат право признать сертификаты о прививках вакцинами от коронавируса, не сертифицированными на территории сообщества. На уровне Евросоюза предстоит определить общую техническую основу, которая позволит обеспечить совместимость документов о вакцинации, выданных в разных странах и защитить персональные данные. Разработанный Еврокомиссией проект подлежит рассмотрению Европарламентом и Советом ЕС. Какие меры есть сейчас В условиях пандемии государства вводят различные ограничительные меры, чтобы исключить распространение инфекции при въезде в страну. Это, например, требования к въезжающим предъявлять отрицательные результаты тестов на коронавирус, проходить карантин в домашних условиях либо в специально отведенных для этого местах.

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