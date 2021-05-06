В Набережных Челнах восстановили электроснабжение в домах 24 тыс. жителей после аварии

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Электроснабжение в домах почти 24 тыс. жителей Набережных Челнов в Татарстане восстановили. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 22:40 мск электроснабжение восстановлено в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.

Авария произошла в среду вечером на комплексной трансформаторной подстанции, без электричества остались также 16 социально значимых объектов.

Информация об отключении подстанции №646 110кВ "Шильна" поступила в центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 21:18 мск. Причина происшествия устанавливается.