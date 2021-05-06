Прокуратура проверит работу властей района в Саратовской области после критики Володина

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Прокуратура проверит действия властей Вольского муниципального района Саратовской области после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал главу района Виталия Матвеева за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба надзорного органа.

Накануне Володин после поездки в Вольск и встречи с местными жителями раскритиковал Матвеева за плохое состояние детской площадки, пришкольной территории и наличие мусора на улицах. "По поручению прокурора Саратовкой области С. В. Филипенко организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, а также законодательства о благоустройстве в Вольском районе", - сказано в сообщении. Ведомство оценит действия должностных лиц органов местного самоуправления и подрядной организации, осуществляющей ремонт и обслуживание дорог. Также оценят действия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также законность целевого расходованию бюджетных средств.

Ранее ТАСС сообщал, что Вячеслав Володин поручил направить депутатский запрос в прокуратуру в отношении главы Вольского района. В своем Telegram-канале спикер Госдумы указал на "полную разруху" в Вольске, обратив внимание на мусор, разбитые площадки, неудовлетворительное состояние пришкольной территории.

В центральной части города в рамках благотворительного проекта Володина был построен парк, реконструирована пешеходная зона по улице Саши Евсеева. В рамках федерального бюджета благоустраивается улица Революционная.