Володин раскритиковал главу Вольского района Саратовской области за мусор и плохие дороги

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить депутатский запрос в прокуратуру в отношении главы Вольского района Саратовской области Виталия Матвеева за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в среду.

"Там разруха полная, мусор, разбитые площадки, пришкольная территория. Возьмите на себя то, за что вы должны отвечать. Зачем себя мучить, людей мучить", - сказано в сообщении с уточнением, что критика адресована главе Вольского района Виталию Матвееву за мусор и разбитые дороги, замеченные Володиным на въезде в город со стороны села Терса.

Володин поручил депутату Госдумы Николаю Панкову подготовить документы для депутатского запроса в прокуратуру в отношении главы района за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

"Больно за жителей. Показываете мне маленькую "лакированную" часть, а все остальное в ужасном состоянии. Не надо никого уговаривать, есть обязанности, их надо выполнять", - приводится в сообщении часть обращения к главе Вольского района.

Как уточняется, на встрече с жителями Вольска в среду Володин обсудил план развития города.

"Ранее в центральной части города в рамках благотворительного проекта Володина был реконструирован, а по сути - построен заново парк, реконструирована пешеходная зона по ул. Саши Евсеева. В рамках федерального бюджета благоустраивается улица Революционная. Обновленная набережная замкнет пешеходную зону города", - отмечается в сообщении.