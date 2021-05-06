"Эпиваккорону" могут зарегистрировать в Венесуэле в ближайшее время

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россия надеется на скорую регистрацию в Венесуэле российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". Об этом заявил в четверг ТАСС посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Этот вопрос сейчас в стадии проработки. В ходе визита в Каракас заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова 30 марта венесуэльской стороне было передано 500 двойных доз новационного российского антикоронавирусного препарата "Эпиваккорона", разработанного российским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Сейчас венесуэльская сторона знакомится с результатами клинических испытаний, проводит собственные исследования, - сказал дипломат. - Надеемся, что в ближайшее время эта вакцина будет здесь зарегистрирована, как ранее это произошло со "Спутником V", который пользуется здесь огромной популярностью".

Говоря о закупках препарата, Мелик-Багдасаров отметил, что сразу после его регистрации "будут открыты все необходимые возможности". "Перспективный производитель "Эпиваккороны" российская компания "Герофарм", хорошо известная венесуэльцам поставками высококачественных отечественных инсулинов, находится в тесном рабочем контакте с профильными венесуэльскими ведомствами, ответственными за вакцинацию населения, - добавил он. - Мы со своей стороны оказываем этому проекту максимальное содействие".

Безупречная репутация

Мелик-Багдасаров, который стал первым волонтером, принявшим участие в испытаниях "Эпиваккороны" в Венесуэле, подчеркнул, что надежность и эффективность российских вакцин в Венесуэле имеет безупречную репутацию. "Неслучайно, что Венесуэла была первой страной в Западном полушарии, признавшей "Спутник V". Теперь, мы в этом уверены, появится и "Эпиваккорона", - отметил посол.

"Особенно ценят наши венесуэльские партнеры братскую поддержку России, которая, в отличие от ряда стран, щедро делится своими достижениями в области медицины со всеми нуждающимися странами. Для нас это еще и возможность продвинуть на новый уровень двустороннее сотрудничество в области современных технологий", - заключил дипломат.