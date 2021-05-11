Убитому во Франции полицейскому посмертно присвоили орден Почетного легиона

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Французский полицейский Эрик Массон, погибший в ходе задержания группы наркоторговцев в Авиньоне 5 мая, был удостоен посмертно ордена Почетного легиона. Церемонию символического вручения награды провел во вторник премьер-министр Жан Кастекс.

"Офицер Эрик Массон, от имени президента республики мы производим вас в ранг кавалера ордена Почетного легиона", - заявил премьер в ходе национальной церемонии в память о погибшем сотруднике полиции.

В ходе своей речи Кастекс пообещал, что в борьбе с преступностью "последнее слово всегда должно оставаться за государством и полицией". Он также анонсировал введение ответственности за "провокацию к идентификации сотрудников правоохранительных органов" и усиление контроля за оборотом "опасной продукции, например пиротехнических мортир, которые часто используют против полицейских".

5 мая премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками на юго-востоке страны погиб 40-летний полицейский. Один из молодых людей, которых патруль застал за продажей наркотиков, достал пистолет и несколько раз выстрелил в стражей порядка. Полицейские открыли ответный огонь, однако преступник сумел скрыться от них на самокате. Спустя несколько дней власти задержали четырех человек, один из которых - предполагаемый убийца.