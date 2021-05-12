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Палестино-израильский конфликт

Акция в поддержку Палестины проходит у генконсульства Израиля в Нью-Йорке

Участники митинга требуют прекратить выселение палестинцев из домов в Восточном Иерусалиме и вернуть под их полный контроль территории, отведенные для создания палестинского государства в соответствии с решениями СБ ООН
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Описание
Акция в поддержку Палестины у генконсульства Израиля в Нью-Йорке
© Владимир Костырев/ТАСС
Акция в поддержку Палестины у генконсульства Израиля в Нью-Йорке
© Владимир Костырев/ТАСС
Акция в поддержку Палестины у генконсульства Израиля в Нью-Йорке
© Владимир Костырев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Около сотни активистов собрались на акцию в поддержку Палестины у генконсульства Израиля на Второй авеню в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Участники митинга пришли с флагами Палестины и плакатами с требованиями прекратить выселение палестинцев из домов в Восточном Иерусалиме и вернуть под их полный контроль территории, отведенные для создания палестинского государства в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

Полиция окружила место проведения акции металлическими ограждениями, но митингу не препятствует. Как минимум один участник был задержан за неподчинение требованиям полицейского освободить проезжую часть. Однако в целом обстановка остается спокойной, участники акции не предпринимают никаких агрессивных действий в отношении здания, где находится консульство.

Участники акции пришли потребовать "завершения оккупации" Палестины и "прекращения убийства палестинцев". "Если их оккупируют, то они имеют право сопротивляться. Мы тоже сопротивляемся произволу и хотим поддержать их", - рассказал один из протестующих Джейкоб Эрмитейдж.

В акции принимают участие также несколько человек в традиционных еврейских костюмах. "Мы не согласны с тем, что делают власти Израиля", - пояснил один из них, отказавшись представиться.

С 7 мая обстановка в Восточном Иерусалиме серьезно обострилась. Столкновения вылились во взаимный обмен ударами между движением ХАМАС в секторе Газа и израильскими военными.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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