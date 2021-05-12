ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Центральная часть Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора Газа во вторник, 11 мая. Люди после первой сирены воздушной тревоги стали следовать инструкциям, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Первая сирена длилась около 15 секунд, после чего произошло около десяти взрывов. Когда звуки сирены прекратились, люди встали с асфальта, но последовал второй сигнал. На небе были видны ракеты, некоторые из которых перехватывали.

«Телефон, на который велась съемка, разбился по пути до более безопасного места. Приходилось все ниже пригибаться оттого, что все тело ощущало взрывную волну, а до слуха долетал звук битого стекла - это град осколков обрушивался на припаркованные автомобили», - передает корреспондент.

На фоне происходящего граждане дисциплинированно выполняли требования, некоторые жители легли на асфальт.

«Люди не сдвинулись со своих мест, когда стихла очередная сирена. Все молчали. Тишина длилась около пяти секунд. Но вновь взвыл сигнал тревоги, сразу пошла волна ракет. Десятки разрывов где-то рядом, в воздухе, что-то падало на землю. Рядом на асфальте женщина укрывала телом свою собаку. Волн было еще столько, что не хватит пальцев на руках, чтобы их сосчитать, - рассказал корреспондент.

После того, как наступила тишина, люди на улице поднялись с асфальта и разошлись.