В Крыму на майских праздниках замедлились темпы вакцинации от коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Крыму снизились в период праздничных и выходных дней в мае. Как сообщил в среду в ходе брифинга министр здравоохранения региона Александр Остапенко, вакцинирована лишь пятая часть от ранее определенного количества жителей полуострова.

"К сожалению, темпы вакцинации за прошедшие праздничные и выходные дни имели тенденцию к снижению, - сказал Остапенко. - Пока мы провакцинировали только пятую часть от показанного количества. Чем быстрее <...> мы это сделаем, тем в соответствующие сроки, безусловно, сможем взять на полный контроль эпидемиологическую ситуацию".

Глава Минздрава региона призвал жителей Крыма активнее принимать участие в вакцинации. Он отметил, что особенно актуальной вакцинация является для граждан старше 60 лет, которые сложнее переносят заражение коронавирусом.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.