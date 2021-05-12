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Пандемия COVID-19
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Фармрегулятор ЕС в ближайшие недели может определить сроки одобрения вакцины "Спутник V"

Как заявил глава департамента ЕМА Марко Кавалери, в настоящее время эксперты собирают информацию о препарате

ГААГА, 12 мая. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не исключает, что в ближайшие недели сможет лучше определить сроки одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в среду сообщил глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

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"Инспекции [вакцины] проводились или проводятся в настоящий момент, пока мы говорим. Кроме того, мы собираем больше информации, которая заполняет все пробелы в досье, так что в ближайшие недели мы сможем лучше определить, каким может быть график потенциального утверждения вакцины "Спутник V", - заявил он на брифинге.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейский регулятор 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины. По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

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