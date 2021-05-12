Более 18 тыс. доз "Спутника V" дополнительно поступило в Смоленскую область

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Смоленская область, которая ранее была отмечена в числе регионов с низким темпом вакцинации от коронавируса, дополнительно получила 18,3 тыс. вакцины "Спутник V", общее количество поставленных в регион с начала прививочной компании доз превысило 100 тыс. Об этом в среду сообщил губернатор Алексей Островский во "ВКонтакте" .

23 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проводилась в режиме видеоконференции, сообщила, что в некоторых регионах темпы вакцинации недостаточны. В частности, Смоленская область находится на 53-м месте по темпам вакцинации, при этом вакцина в регионе имеется.

"В регион дополнительно поступило 18 300 доз вакцины "Спутник V". В самое ближайшее время она будет распределена по пунктам вакцинации. Всего с начала прививочной кампании на Смоленщину доставлено свыше 100 тыс. доз вакцины", - сообщил Островский.

По его словам, на данный момент первым компонентом привиты почти 70 тыс. жителей региона, полностью завершили вакцинацию более 54,4 тыс. человек.

Ранее ТАСС в департаменте здравоохранения региона сообщили, что к 1 июня планируется привить первым компонентом вакцины 231,6 тыс. человек, к 1 сентября завершить в полном объеме первый этап вакцинации - привить 463,2 тыс. человек. Ожидается, что коллективный иммунитет сформируется в регионе к октябрю 2021 года.

По данным оперативного штаба региона на 12 мая, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 29 984 случая заражения коронавирусом, в том числе 42 - за последние сутки. Выздоровели 28 261 человек, 924 пациента умерли.