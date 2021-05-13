Чем угостить на Ураза-байрам: традиционные праздничные рецепты из пяти регионов России

Губадия и эчпочмак по рецепту казанской мечети, чеченский жижиг-галнаш, соьк из Карачаево-Черкесии, хычин из Кабардино-Балкарии и крымско-татарский чиберек

В этом году мусульманский праздник окончания поста Ураза-байрам приходится на 13 мая. После праздничного намаза традиционно накрываются столы, люди приглашают гостей или сами навещают родственников, дарят друг другу подарки, однако в этом году из-за пандемии религиозные мероприятия на открытых площадках проводить не планируется. Корреспонденты ТАСС узнали рецепты национальных блюд, которые готовят к празднику разные народы России. Татарская губадия

Ингредиенты: Для теста: 400 г муки высшего сорта, 1 яйцо, 100 мл молока, 200 г размягченного сливочного масла, 1 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, 30 г сырых дрожжей. Для начинки: 5 яиц, 500 г риса, 300 г корта (жженого творога), 150 г изюма, 150 г сливочного масла, 2 ст.л. сахара. Для крошки: 150 г муки, 50 г сливочного масла, 1 ст.л. сахара. Способ приготовления: Смешайте вместе сливочное масло, молоко, дрожжи, соль, сахар, яйцо. Само тесто должно быть мягким. После этого тесто нужно убрать на несколько минут в холодильник, чтобы оно поднялось. Затем разделите тесто на две части: 400 г теста — на нижнюю часть пирога, 200 г — на верхнюю. Разложите нижнюю часть на сковороде и добавьте начинку: сначала небольшое количество риса, следующим слоем — корт. Затем посыпьте начинку сахаром, добавьте 3–4 ложки растопленного сливочного масла. После этого 350 г риса смешайте со 150 г изюма и ложкой сахара и разложите на корт следующим слоем. Добавьте протертые вареные яйца и 10 ложек сливочного масла. Закройте пирог верхним слоем теста и поставьте в духовку на 45 минут. Сверху губадию нужно посыпать крошкой из муки, масла, сахара. В Казани готовый корт продается в магазинах. Но если в вашем регионе его не найти, можете приготовить корт самостоятельно. Для этого есть несколько разных рецептов. Приведем два из них. Корт: возьмите 300 г творога, добавьте 150 мл молока, немного сметаны, сахара и кипятите в кастрюле до загустения на слабом огне около двух часов, пока творог не станет коричневого цвета. Либо 1,5 л ряженки вылейте в посуду с толстым дном и поставьте на сильный огонь. Ряженка практически сразу начнет расслаиваться. Когда жидкость почти испарится и консистенция станет похожа на густую манную кашу, убавьте огонь и варите, непрерывно помешивая, до тех пор, пока корт не превратится в рассыпчатые крупинки светло-коричневого цвета. Добавьте топленое сливочное масло и сахар по вкусу. Татарский эчпочмак с говядиной

Ингредиенты: Для теста: 1 стакан воды, 1 яйцо, 1 ч.л. дрожжей, 1 ч.л. соли, сахар по вкусу, 3 стакана (или 350 г) муки, 3 ст.л. подсолнечного масла. Для начинки: 500 г говядины, 10 картофелин, 3 головки репчатого лука, соль и черный перец по вкусу, 2 ст.л. подсолнечного масла. Способ приготовления: Начинка: говядину, картофель, репчатый лук порежьте кубиками небольшого размера, заправьте солью и черным перцем, добавьте масло и дайте немного настояться. Тесто: в стакане теплой воды разведите дрожжи, добавьте яйцо, соль и сахар. Все это смешайте с мукой, добавьте подсолнечное масло, замесите тесто и оставьте в тепле на час-полтора. После того как тесто поднимется, разделите его на небольшие шарики и раскатайте лепешки. Затем положите на лепешки начинку, приподнимите с трех сторон края теста, защипните так, чтобы в середине осталось небольшое отверстие и отправляйте в духовку. Эчпочмак печется около 45 минут. Чеченский жижиг-галнаш Чеченские галушки (галнаш) с мясом подают с соусом берам и запивают бульоном. Галнаш готовят из пшеничной или кукурузной муки. Они различаются своей неповторимой формой, что разумеется, зависит от хозяйки и ее виртуозного умения управляться с тестом. Галнаш из пшеничной муки продолговатые, тонкие, около 4 см в длину, а из кукурузной муки — овальные и приплюснутые. Мы предлагаем вам вариант с пшеничными галушками.

Ингредиенты: 1 кг мяса (говядина, баранина или курица), 1 кг пшеничной муки, куриное яйцо, 1 головка чеснока, 1 головка репчатого лука, вода, соль по вкусу. Способ приготовления: Мясо: луковицу и разрезанное на крупные куски мясо положите в кастрюлю, залейте водой, чтобы она покрыла все мясо, и поставьте на сильный огонь. Снимите образовавшуюся пену. После закипания уменьшите огонь, чтобы бульон слабо кипел, и посолите. Варите мясо как на холодец — оно должно стать мягким, нежным и легко отходить от кости. Галнаш: сделайте горку из муки, разбейте яйцо прямо в муку и посолите. Начиная с боков, собирайте муку в центр, постепенно подливая теплую (почти горячую) воду, и замесите тесто до консистенции пельменного. Затем разделите тесто на пять частей. Каждую часть раскатайте в колбаску диаметром примерно 2 см. Ножом нарежьте галушки шириной примерно 1 см. Чтобы сформировать галнаш, сначала кусочек теста примните пальцами с нажимом на себя, потом положите сверху ладонь и прокатите по столу в свою сторону. Галушки выложите на хорошо присыпанную мукой поверхность. Стряхните лишнюю муку и варите в бульоне до готовности (пока они не всплывут на поверхность). Соус: разотрите чеснок с крупной солью и залейте бульоном. Также можно приготовить соус из лука: пассировать лук, добавить сливочное масло, бульон и хьож йог буц, то есть чебрец. Подавать жижиг-галнаш надо следующим образом: на большие тарелки выложите галушки, сверху — небольшие куски мяса, а в отдельном соуснике — соус берам. Соьк из Карачаево-Черкесии Этот необычный сладкий рецепт ногайской кухни достаточно популярен, несмотря на свою трудоемкость.

Ингредиенты: 1 кг пшена, 400 г сметаны (20%), 400 г сливочного мороженого, сахар по вкусу. Способ приготовления: Просо просейте, хорошо промойте и высыпьте в кипящую воду. Варите около 10 минут. Как только зерна начнут разбухать, достаньте, выложите на белую холщовую ткань и дайте немного подсохнуть. Когда просо остынет, обжарьте его в сухом заранее раскаленном казанке, постоянно помешивая, пока просо не приобретет темно-золотистый оттенок. После этого достаньте просо, дайте ему остыть и снова просейте. Положите в кипящую воду и варите примерно 3 минуты, после чего процедите и остудите. Желательно, чтобы соьк настоялся сутки. Перед употреблением просо нужно запарить молоком или водой. В последнем случае блюдо получается менее жирным. Классический соьк заправляют сметаной и добавляют сахар по вкусу. Но можно вместо сметаны использовать сливки или мороженое. Хычин из Кабардино-Балкарии Хычин — традиционный балкарский и карачаевский пирог. Толщина колеблется от 3 мм до сантиметра с лишним. Может быть трех видов: запеченный на углях, запеченный на сковороде и жаренный в масле. Начинкой может быть мясо, свекольная ботва, крапива, капуста, тыква, сыр — список можно продолжать бесконечно. Однако классическим считается хычин с картофелем и сыром, рецепт которого мы вам предлагаем.

Ингредиенты: Для теста: вода, мука, соль. Для начинки: 250 г очищенного картофеля, 500 г балкарского сыра (лучше жирного), 30–40 г сливочного масла (или 20–25 г сметаны), соль по вкусу. Для смазывания готового хычина: сливочное масло, по 15 г на одну штуку. Способ приготовления: Начинка: очищенный картофель отварите и растолките. Натрите сыр на крупной терке, перемешайте с картофелем. Чтобы начинка была мягче и жирней, можно добавить растопленное сливочное масло или домашнюю сметану. Посолите по вкусу. Начинку разделите на кусочки, придайте им форму шариков (6–7 см в диаметре). Тесто: замесите пресное некрутое тесто, как на обычный хлеб. Разделите на куски, скатайте шарики диаметром 5 см, накройте салфеткой и оставьте на 5–10 минут. Немного расплющите шарик из теста, положите на него шарик с начинкой, поднимите края теста и защипните наверху — шарик с начинкой окажется внутри. Затем все вместе тонко раскатайте. Хычин: выпекайте лепешку на сковороде без масла сначала с одной стороны, потом с другой, пока не подрумянится (примерно как блин). Когда хычин готов, он надувается, как шар. Готовые хычины обильно смажьте с обеих сторон маслом. Перед тем как поставить на стол, разрежьте на четыре части. К хычинам принято подавать айран. Крымско-татарский чиберек У этого вкусного блюда много названий. Наиболее распространенное из них — чебурек. Но крымские татары, которые утверждают, что это именно их национальное блюдо, говорят, что правильно его называть чибурек или чиберек. При жарке чиберека в доме открывают окна и двери, чтобы аромат разнесся по всей округе. Хозяйки складывают их на блюда башенкой и раздают соседям.