Власти Москвы сообщили, что праздничные молитвы на Ураза-байрам в мечетях состоятся

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Праздничные молитвы в честь мусульманского праздника Ураза-байрама в мечетях Москвы пройдут по расписанию, 13 мая, с соблюдением требований Роспотребнадзора. При этом не планируется проводить религиозные мероприятия на открытых площадках, сообщил ТАСС в четверг руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Молитвы в московских мечетях на Ураза-Байрам состоятся, они пройдут с соблюдением утвержденных Роспотребнадзором антикоронавирусных мер - социальной дистанции, масочно-перчаточного режима и т. д. В городе продолжает действовать введенный указом мэра запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому в этот день не будут проводиться молитвы во дворах, на улицах и других открытых площадках. Отмечу, что из мечетей будет организована онлайн-трансляция", - сказал Сучков.

На данный момент в городе открыты три крупные мечети, входящие в ДУМ РФ, - Московская соборная мечеть, Московская историческая мечеть и Мемориальная мечеть. Также в Отрадном расположен комплекс мечетей "Инам" и "Ярдям". Кроме того, в посольском городке Исламской Республики Иран действует своя мечеть.

Ранее председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин сообщил журналистам, что верующие будут допущены в мечети Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ во время священного месяца Рамадан при соблюдении введенных против распространения коронавируса ограничений, для этого также будут подготовлены площадки для молитвы под открытым небом. Он также отметил, что конкретные решения будут приниматься, исходя из положения в регионах.

Месяц Рамадан завершается с праздником Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр). В 2021 году он будет отмечаться 13 мая.

В новость внесена правка (15:39 мск) - передается с исправлением во втором абзаце, верно - молитвы.