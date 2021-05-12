В институте РАН прокомментировали статью в Science про цепную реакцию на ЧАЭС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Авторы статьи в научном журнале Science о возможности возникновения самоподдерживающей цепной реакции в содержащих ядерное топливо материалах разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС пытаются привлечь внимание к уже давно известным явлениям, говорится в заявлении Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН).

5 мая в научном журнале Science вышла статья со ссылкой на ученого-химика Нила Хайятта из Университета Шеффилда (Великобритания), в которой утверждается, что в разрушенном энергоблоке ЧАЭС снова протекают реакции деления в топливосодержащих материалах (ТСМ, смеси из ядерного топлива и других материалов, которые возникли после взрыва на 4-м энергоблоке в 1986 году). Автор статьи сравнивает происходящие с "тлеющими углями в мангале для барбекю".

"Как для свежего, так и для отработанного ядерного топлива характерно наличие реакций деления с образованием нейтронов. Было всегда известно, что в любом хранилище ядерного топлива есть потоки нейтронов за счет спонтанного деления. На основании статьи можно сделать выводы, что до теоретического перерастания ситуации к состоянию, требующего вмешательства, может пройти еще много лет. В статье сделана попытка привлечь внимание к исследовательским работам, которые ведутся на Чернобыльской АЭС, а также к наблюдаемым явлениям, которые известны уже давно", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ИБРАЭ.

Специалисты ИБРАЭ отмечают, что медленный рост интенсивности реакций радиоактивного деления под чернобыльским реактором возможен по нескольким причинам. "Интенсивность реакций деления на нейтронах зависит от наличия замедлителя. В данном случае замедлителем является вода, которая может поступать с дождевыми или грунтовыми потоками. Вода замедляет нейтроны, что способствует повышению интенсивности реакций деления в топливных массах. Также под воздействием ионизирующего излучения и в случае иссушения топлива оно меняет свою структуру, что также может влиять на интенсивность ядерного деления в нем, однако эти процессы, по-видимому, не достаточно глубоко изучались, о чем и говорится в статье", - говорится в заявлении.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики.

Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР. Радиоактивные осадки выпали в Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. В ликвидации последствий катастрофы участвовали более 600 тыс. человек.