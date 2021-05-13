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Пандемия COVID-19

В Аргентине рассчитывают произвести 2 млн доз "Спутника V" в июне

Министр здравоохранения республики Карла Виссотти заявила, что компания Richmond уже произвела три партии препарата, который в Аргентине будут выпускать под названием "Спутник VIDA"

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая. /ТАСС/. Аргентинские власти рассчитывают, что местная лаборатория Richmond сможет в июне произвести 2 млн доз российский вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в среду министр здравоохранения республики Карла Виссотти.

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"На начальном этапе в июне у нас, возможно, будет 2 млн доз первого и второго компонентов - по 1 млн каждого", - сказала она в эфире телеканала Todo Noticias.

По словам Виссотти, компания Richmond произвела уже три партии препарата, который в Аргентине будет выпускаться под названием "Спутник VIDA". В настоящее время Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи проверяет их качество. "Если все будет хорошо, Россия начнет поставлять нам антиген для производства первого и второго компонентов, чтобы как можно скорее в нашем распоряжении оказался "Спутник VIDA", - отметила министр.

Richmond произвела первую партию вакцины в апреле. Во время визита в Москву советник президента Аргентины Сесилия Николини сообщила, что в настоящий момент у лаборатории есть возможность выпускать 4-5 млн доз в месяц, а в следующем году компания рассчитывает нарастить производственные мощности до 500 млн доз в год.

Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, официально зарегистрировавших "Спутник V" на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.

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