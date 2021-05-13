Первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса открыли на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Первый в Ставропольском крае круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса открылся в городе Невинномысске. Пройти иммунизацию одной из трех российских вакцин можно в любое время суток, сообщил в четверг глава города Михаил Миненков.

"Невинномысск стал первым в Ставропольском крае городом, где в круглосуточном режиме можно пройти иммунизацию одной из трех вакцин. <…> Считаю, что процесс вакцинации должен быть максимально удобен для каждого жителя города", - написал он на своей странице в Instagram.

Миненков отметил, что днем работающим людям часто сложно найти время, чтобы прийти в пункт вакцинации. Поэтому власти приняли решение об открытии нового круглосуточного пункта. Сделать прививку можно без предварительной записи, каждого пациента перед вакцинацией осмотрит врач. Пункт вакцинации открыт на базе травматологического пункта городской больницы.

Ранее в правительстве края сообщали, что в регионе в ежедневном режиме работают 103 стационарных прививочных пункта, организована работа 113 мобильных бригад. Прививку от коронавируса на Ставрополье сделали уже свыше 212 тыс. человек. Губернатор Владимир Владимиров поручил краевому Минздраву проработать возможность открытия прививочных пунктов в крупнейших вузах региона.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 53 727 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 815 человек. С начала пандемии в регионе умерли 1 421 пациент, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложнения. В крае действует масочный режим, соблюдение социальной дистанции.