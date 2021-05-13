Абрамченко: запрет на добычу китов и дельфинов позволит сохранить водные биоресурсы России

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Принятие закона о запрете на промышленное и прибрежное рыболовство в отношении китов, дельфинов и морских свиней позволит сохранить водные биоресурсы России, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Правительство одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" и статью 26 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Последовательная работа по изменению законодательства позволит обеспечить сохранение российского биоразнообразия водных биологических ресурсов, имеющих серьезное значение для экосистемы", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

По словам вице-премьера, законопроект направлен на правовое регулирование особенностей добычи, использования морских млекопитающих и требований к их содержанию. "Он устанавливает запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китообразных (китов, дельфинов и морских свиней)", - пояснила Абрамченко.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России предлагает запретить добычу китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства.