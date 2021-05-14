Россияне рассказали о способах зарабатывать больше

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Порядка 34% опрошенных россиян сообщили, что постоянное обучение и повышение квалификации - способ заработать больше, 15% отметили, что к большему заработку приведут большие объемы работы, 13% - целеустремленность и инициативность. Таковы результаты опроса Superjob, опубликованные на сайте сервиса в пятницу.

"На вопрос, что делать человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, 34% россиян посоветовали постоянно учиться и повышать свою квалификацию. 15% - работать больше и лучше, 13% - проявлять целеустремленность и инициативу. 12% россиян уверены, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты", - говорится в результатах опроса.

Каждый двадцатый считает, что нужно открывать свой бизнес, 4% советуют осваивать новую профессию. По 3% - искать подработку или заводить полезные связи. Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%.

Другие советы дали 19% опрошенных, среди них - развивать желание зарабатывать, быть коммуникабельным, активным, мобильным и даже переехать в другой город.

Опрос проводился с 26 апреля по 4 мая 2021 года среди 1600 респондентов старше 18 лет.