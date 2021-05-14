У здания посольства Палестины в Москве сохраняется спокойная обстановка

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Обстановка у здания посольства Палестины в Москве в Кропоткинском переулке в пятницу остается спокойной на фоне обострения палестино-израильского конфликта, передает корреспондент ТАСС.

Около диппредставительства на 11:40 мск нет усиления полицейского патрулирования.

Как ранее сообщил ТАСС, у посольства Израиля в Москве также сохраняется спокойная обстановка, при этом усилена охрана здания полицейскими.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших в результате обстрелов.