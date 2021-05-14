Более 1,5 тыс. человек вакцинировались от COVID-19 в аэропорту Домодедово за три месяца

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. человек вакцинировались от коронавируса в аэропорту Домодедово с 10 февраля. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале аэропорта.

"До 60 пациентов в день принимает пункт вакцинации от COVID-19, расположенный в аэропорту Домодедово. Всего с момента открытия пункта прививку сделали более 1,5 тыс. человек. Прием пациентов осуществляется без предварительной записи по будням с 09:00 до 16:00", - говорится в сообщении.

Пункт вакцинации от COVID-19 для гостей аэропорта открылся в Домодедово 10 февраля в пассажирском терминале. Сделать бесплатную прививку от новой коронавирусной инфекции смогут лица старше 18 лет и не имеющие противопоказаний.

Пункт находится на втором этаже в зоне прилета внутренних воздушных линий. Пациентов принимают медработники Домодедовской центральной городской больницы.

Кроме того, в аэропорту также работают четыре пункта тестирования, доступны все виды: на возбудитель инфекции COVID-19 (метод ПЦР), на антитела к COVID-19 и экспресс-тесты (результат через 60 минут после сдачи анализа).