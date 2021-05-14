В Роспотребнадзоре назвали закономерными суточные колебания заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Суточные колебания числа заразившихся коронавирусом, которые в последнее время наблюдаются в России, закономерны для этапа стабилизации эпидемического процесса, на котором страна сейчас находится. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости. Такие суточные колебания - то небольшой подъем, то снижение - в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся", - сказала она.

По ее словам, подъем заболеваемости обусловлен тем, что население расслабилось и забыло о мерах профилактики коронавируса - ношении масок, соблюдении социальной дистанции. "Между тем эпидемиологическая ситуация пока еще достаточно напряженная и расслабляться рано", - добавила Пшеничная.

Эксперт отметила, что в последнее время во многих регионах России была пасмурная, дождливая и прохладная погода, характерная для середины осени. Это, по ее словам, создало более комфортные условия для распространения вируса.

Пшеничная напомнила, что дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от приверженности противоэпидемическим правилам. "Если мы ответственно подойдем к выполнению противоэпидемических рекомендаций, то очень скоро заболеваемость снова начнет снижаться. Набирающая обороты вакцинация, как и приближающееся лето с обилием яркого солнечного света, помогут нам в этом", - заключила она.