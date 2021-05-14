Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли полмиллиона человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Полный цикл вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге прошли более полумиллиона человек, сообщил в пятницу губернатор города Александр Беглов.

"Более полумиллиона горожан на сегодняшний день завершили полный цикл вакцинации от коронавируса. К работе по организации прививочных пунктов активно подключается бизнес, открывая стационарные точки вакцинации в торгово-развлекательных центрах и крупных спортивных комплексах", - процитировали Беглова в пресс-службе Смольного по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Сейчас в городе действуют 134 пункта вакцинации в медицинских учреждениях. Кроме того, на постоянную работу перевели прививочные пункты на стадионе "Газпром арена" и в Ледовом дворце. Они открыты не только во время матчей, но и все рабочие дни. Также продолжают работу 22 выездные бригады, которые делают прививки в социальных учреждениях, в том числе в психоневрологических интернатах.

"С наступлением активного дачного сезона и летних школьных каникул планируем открывать дополнительно прививочные пункты в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области", - добавил Беглов. Запас вакцины в городе составляет почти 200 тыс. комплектов.

По последним данным, в Петербурге выявили 425 866 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 387 239 человек, умерли 13 692. За последние сутки в городе выявили 739 случаев заражения.