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Пандемия COVID-19

СМИ: "Спутник Лайт" может стать первой в Индии однокомпонентной вакциной

Фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd ведет переговоры с правительством и индийским государственным регулятором лекарственных средств о применении этой вакцины после июня

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая. /ТАСС/. Российский препарат "Спутник Лайт" может стать первой разрешенной в Индии однокомпонентной вакциной против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу телеканал NDTV со ссылкой на источники.

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Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"

По его данным, индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd ведет переговоры с правительством и индийским государственным регулятором лекарственных средств о применении этой вакцины после июня текущего года.

В пятницу Dr. Reddy's выпустила в оборот первую партию импортируемой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Первую прививку этим препаратом получил в Хайдарабаде представитель руководства компании Дипак Сапра.

Стоимость импортной российской вакцины составляет (с учетом налога в 5%) менее $13. С расширением поставок местных производителей на индийский рынок цена препарата может быть снижена, заявили в компании.

"Спутник V" получил разрешение на экстренное использование от Генерального контролера Индии в апреле этого года на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Российский препарат стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.

Теги
ИндияРоссияПандемия COVID-19
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