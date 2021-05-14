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Внесенное в список иноагентов онлайн-издание VTimes заявило, что не является СМИ

Издание отметило, что направило запрос в Минюст

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Онлайн-издание VTimes, внесенное в реестр СМИ-иноагентов, официально не является средством массовой информации "ни в одной из юрисдикций", утверждается на сайте издания.

"Ни VTimes, ни фонд Stichting 2 Oktober (на него зарегистрирован домен - прим. ТАСС) не являются СМИ ни в одной из юрисдикций. VTimes направили запрос в Минюст", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении.

Ранее Минюст РФ внес VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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