В Думе считают, что Twitter затягивает с удалением запрещенного контента

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сервис микроблогов Twitter согласился удалять противоправный контент, но затягивает с исполнением соответствующих требований Роскомнадзора (РКН). Об этом в пятницу заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Twitter занял полупозицию: они согласились удалять запрещенный контент, но затягивают исполнение требований РКН. Можно предположить, что будут так действовать дальше. На данный момент с их стороны не было заявлений о полном выполнении требований Роскомнадзора", - сказал Горелкин.

В среду председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил ТАСС, что до 15 мая соцсети нужно удалить еще примерно 1200 единиц противоправного контента. В противном случае сенатор не исключает, что Роскомнадзор с 15 мая примет дальнейшие меры по затруднению работы Twitter.

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что соцсеть не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить принимать меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. 5 апреля Роскомнадзор принял решение продлить меры по замедлению до 15 мая. Решение было связано с тем, что соцсеть начала диалог и удалила существенную часть противоправного контента.