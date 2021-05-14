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Проблемы Twitter в России
Обновлено 

Роскомнадзор после 15 мая примет решение о мерах против Twitter

Речь идет о продлении действующих или принятии новых мер
© AP Photo/Jeff Chiu

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор после 15 мая примет решение о продлении действующих или принятии новых мер против социальной сети Twitter. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

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"По истечении 15 мая (срок, отведенный соцсети на удаление запрещенной информации) будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что администрация социальной сети выразила готовность в приоритетном порядке удалять или блокировать противоправный контент. "После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)", - говорится в сообщении.

Указано, что 13 мая по инициативе Twitter состоялась встреча представителей соцсети с руководством Роскомнадзора, на которой компания проинформировала о выполнении требований по удалению запрещенного в РФ контента. 

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что соцсеть не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить принимать меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. 5 апреля Роскомнадзор принял решение продлить меры по замедлению до 15 мая. Решение было связано с тем, что соцсеть начала диалог и удалила существенную часть противоправного контента.

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