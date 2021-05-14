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Прокуратура проверит организацию перевозок детей после убийства девочки в Большом Козино

Тело школьницы нашли в лесу рядом с поселком Большое Козино

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Прокуратура проверит организацию перевозок школьников в поселке Большое Козино Нижегородской области, где ранее обнаружили тело 12-летней школьницы. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба надзорного органа.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что следователи возбудили уголовное дело после убийства 12-летней девочки, которая 13 мая не вернулась из школы в поселке Большое Козино Балахнинского района. Ее тело нашли в лесу рядом с поселком.

"В связи с убийством девочки в Балахнинском районе прокуратурой области по информации СМИ о необеспечении перевозки учеников до школы в поселке Большое Козино с привлечением Балахнинской городской прокуратуры организована проверка исполнения законодательства об образовании и перевозке обучающихся", - сказано в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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