Духовное управление мусульман России собрало для пострадавших палестинцев 7 млн рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Духовное управление мусульман России собрало 7 млн рублей для помощи пострадавшим в конфликте с Израилем жителям Палестины и сектора Газа. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель совета благотворительного фонда "Закят", зампредседателя духовного управления Ильдар Аляутдинов.

"Последний сбор у нас был в преддверии праздника Ураза-Байрам, сбор был объявлен как 6 млн. В течение суток эта сумма была полностью собрана. Потом сбор увеличили до 7 млн, и, как я знаю, эта сумма была полностью собрана", - сказал он.

По словам Аляутдинова, сейчас сбор уже закрыт.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабов. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. По информации властей прибрежного анклава, число жертв среди палестинцев превысило 120, более 600 человек получили ранения.