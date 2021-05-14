Собянин заявил о наличии достаточного количества антител после прививки от ковида

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала " Россия-1 ", что спустя почти год после прививки от COVID-19 обладает достаточным количеством антител.

"У меня самого уже почти скоро год будет, как я получил прививку. Должен сказать, что до сих пор титры держатся, все нормально", - сказал он в пятницу.

Мэр Москвы добавил, что 99% вакцинировавшихся от коронавируса чувствуют себя хорошо и не заражаются инфекцией повторно.

Собянин подчеркнул важность вакцинации от коронавируса для населения. "Можно этого не делать, но тогда ты обречен на то, что ты рано или поздно заболеешь. Это гораздо большая потеря здоровья, даже потеря жизни. Ну зачем так рисковать, когда есть возможность избежать этого риска", - отметил он.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила на пресс-конференции в ТАСС, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается напряженной, возможны периодические повышения или понижения показателей заболеваемости. Она добавила, что при этом москвичи научились жить в условиях коронавируса и соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические меры, которые обеспечивают минимизацию рисков заболеть.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 020 683. Подтверждено 3 818 новых случаев заражения, госпитализированы 1 324 человека, умерли 60 пациентов.