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Пандемия COVID-19

На Кубе обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Минздрав страны сообщил о 1 383 новых случаях инфицирования за последние 24 часа

ГАВАНА, 15 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 1 383 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким для республики суточным показателем с начала пандемии. Всего в стране зарегистрирован 123 221 случай инфицирования, приводит в субботу данные Минздрава агентство Prensa Latina.

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За последние сутки в стране умерли 11 пациентов с коронавирусом, отметил директор департамента эпидемиологии Минздрава Франсиско Дуран. По его словам, сейчас в республике насчитывается 6 864 пациента с коронавирусом, 126 находятся в палатах интенсивной терапии, 88 - в тяжелом состоянии, 38 - в критическом. С начала пандемии на Кубе умерли 796 инфицированных, 115 505 пациентов выздоровели.

Наибольшее число заразившихся выявлено в провинциях Гавана, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо и Матансас.

Кубинские медики разработали пять вакцин от коронавируса. Руководство республики планирует провести вакцинацию всего населения Кубы в текущем году.

Теги
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