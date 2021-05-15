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Максимум вылечившихся за месяц, "Спутник V" на Сейшелах.
Максимум вылечившихся за месяц, "Спутник V" на Сейшелах.
Максимум вылечившихся за месяц, "Спутник V" на Сейшелах.
Максимум вылечившихся за месяц, "Спутник V" на Сейшелах.
Максимум вылечившихся за месяц, "Спутник V" на Сейшелах.
Пандемия COVID-19

Максимум вылечившихся за месяц, "Спутник V" на Сейшелах. Главное о коронавирусе за 15 мая

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 4 931 691 случай заражения, из них новых — 8 790. За сутки умерло 364 человека, за весь период — 115 480.
  • Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 866, что стало максимумом за месяц. Всего уже выздоровели 4 547 500 человек.
  • В Крыму подтвердили 98 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. С начала апреля количество выявляемых в сутки заразившихся выросло почти вдвое.
  • "Ночь музеев" в Санкт-Петербурге пройдет в этом году 22 мая, на неделю позже, чем всероссийская акция.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 134 308 случаев заражения, из них новых — 3 073 (данные Оперштаба Москвы).
  • В Москве провели более 22,1 млн ПЦР-теститрований на коронавирус, а также 6,7 млн исследований на антитела. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 161,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Практически вся территория Италии перешла в "желтую" зону умеренного эпидемиологического риска. В понедельник правительство Италии должно пересмотреть график постепенного послабления ограничительных мер.
  • Португалия с понедельника откроет границы для туристов из стран Европейского союза, а также для государств, входящих в Шенгенскую зону, и для Великобритании.
  • Венесуэла одобрила применение "Спутника лайт". 
  • На Сейшельских Островах началась вакцинация "Спутником V"

 

Теги
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