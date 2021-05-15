Максимум вылечившихся за месяц, "Спутник V" на Сейшелах. Главное о коронавирусе за 15 мая

Россия
- Всего зафиксирован 4 931 691 случай заражения, из них новых — 8 790. За сутки умерло 364 человека, за весь период — 115 480.
- Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 866, что стало максимумом за месяц. Всего уже выздоровели 4 547 500 человек.
- В Крыму подтвердили 98 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. С начала апреля количество выявляемых в сутки заразившихся выросло почти вдвое.
- "Ночь музеев" в Санкт-Петербурге пройдет в этом году 22 мая, на неделю позже, чем всероссийская акция.
Москва
- Всего зафиксировано 1 134 308 случаев заражения, из них новых — 3 073 (данные Оперштаба Москвы).
- В Москве провели более 22,1 млн ПЦР-теститрований на коронавирус, а также 6,7 млн исследований на антитела.
Мир
- Всего зафиксировано более 161,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Практически вся территория Италии перешла в "желтую" зону умеренного эпидемиологического риска. В понедельник правительство Италии должно пересмотреть график постепенного послабления ограничительных мер.
- Португалия с понедельника откроет границы для туристов из стран Европейского союза, а также для государств, входящих в Шенгенскую зону, и для Великобритании.
- Венесуэла одобрила применение "Спутника лайт".
- На Сейшельских Островах началась вакцинация "Спутником V"