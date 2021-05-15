Петербург проведет "Ночь музеев" 22 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. "Ночь музеев" в Санкт-Петербурге пройдет в этом году 22 мая, на неделю позже, чем всероссийская акция, из-за коронавирусных ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.

"Ночь музеев" проходит ежегодно в ночь с субботы на воскресенье в выходные, ближайшие к Международному дню музеев (18 мая). В этом году всероссийская акция состоится офлайн 15 мая. В 2020 году в связи с мерами профилактики коронавируса ее мероприятия проходили в онлайн-формате.

"В городе действовали ограничения на проведения мероприятий до 15 мая. "Ночь музеев" готовится заранее, мы ориентировались на действующее постановление. Дата 15 мая (когда в этом году проводится всероссийская акция - прим. ТАСС) Министерством культуры РФ была озвучена позже, после того, как в Санкт-Петербурге было принято решение проводить "Ночь музеев" 22 мая", - пояснили в пресс-службе.

В ночь с 22 на 23 мая более 80 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов Петербурга откроют двери для посетителей вечером и ночью, они также готовят специальные программы, посвященные теме "Звук". В условиях пандемии программы во всех музеях-участниках будут организованы по сеансам, а количество билетов на каждый из них будет ограничено. Купить билет "Ночи музеев" можно только онлайн, причем это билеты трех видов - в один музей, в три музея и в пять музеев.

В акции примут участие Кунсткамера, Русский музей, музеи-заповедники Царское Село и Петергоф, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей политической истории России, Артиллерийский музей и другие. Впервые к ней присоединятся Российский этнографический музей, Музей мостов, Музей-квартира Исаака Бродского.

Исключение из правила

Едва ли не единственной петербургской площадкой, которая проведет акцию одновременно с всероссийской, станет Центральный выставочный зал "Манеж". Вечером 15 мая посетителей ждут бесплатные туры (при наличии выходного билета и по предварительной регистрации) по выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", мастер-классы по созданию звуковых скульптур и автопортретов из скульптурного пластика, изучению базовых приемов пантомимы, а также беспроигрышная лотерея с призами.