В Москве провели более 22 млн ПЦР-тестирований на коронавирус

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более 22,1 млн ПЦР-теститрований на коронавирус, а также 6,7 млн исследований на антитела провели в Москве на сегодняшний день. Об этом сообщила ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в Москве проведено более 22,1 млн ПЦР тестов на COVID-19. Число ИФА-тестов, которые показывают количество антител к коронавирусной инфекции, превысило 6,7 млн", - сказала Ракова.

Записаться на бесплатное ПЦР и ИФА-тестирование на коронавирусную инфекцию взрослые и дети могут в городских поликлиниках. Ракова отметила, что жителей оперативно информируют о результатах анализов, сделанных в городских учреждениях: в случае как положительного, так и отрицательного ответа горожане получают СМС-сообщения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но уровень заболеваний по-прежнему большой. Он также призвал людей пройти вакцинацию. Всего в городе прививку от коронавируса сделали уже около 1,3 млн человек.